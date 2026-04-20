В Подмосковье запустили автогенерацию плана участка на портале госуслуг

Новый цифровой сервис по автогенерации ситуационного плана земельного участка заработал на портале госуслуг Подмосковья. Он упрощает получение согласия владельца региональных дорог Мосавтодор для строительства и организации съездов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В Московской области упростили процедуру получения согласия владельца автомобильных дорог регионального значения. Теперь заявителям не нужно вручную готовить ситуационный план земельного участка — сервис формирует его автоматически при заполнении электронной формы.

«Заявителям больше не нужно готовить вручную ситуационный план земельного участка: цифровой сервис сгенерирует его в режиме реального времени. При этом инструменты портала позволяют точно привязать участок к карте — указать координаты, существующие коммуникации, точки примыкания, въездов и выездов. Результат — корректно оформленная схема и меньше рисков получить отказ», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Согласие владельца дороги требуется, если необходимо организовать съезд с региональной трассы, разместить или построить объект в полосе отвода либо провести инженерные коммуникации. Услуга «Выдача согласия владельцем автомобильных дорог регионального значения Мосавтодор» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Транспорт» — «Дороги». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Ситуационный план является обязательным документом для подачи заявки. Это графическая схема с указанием границ участка, дорог, подъездов, инженерных сетей, водоемов и других объектов. Теперь документ формируется автоматически в электронном виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.