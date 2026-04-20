Автоблогер на Lexus устроил опасную езду прямо во дворе Петербурга

Блогер на Lexus пересек пешеходную зону во дворе в Мурине Ленобласти

Блогер на автомобиле Lexus подъехал к футбольной коробке в Мурине Ленинградской области через жилой двор. Рядом ходили люди, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел в одном из дворов жилого комплекса в Мурине. Блогер, снимающий видео про машины, дрифт и гонки, доехал с приятелем до футбольного поля.

Охрана жилого комплекса написала заявление в полицию.

На опубликованной записи белый Lexus проехал по газонам, некоторые люди разбегались. Затем остановился рядом с толпой у футбольного поля и вышел из машины.

