Нет позитивных образов на ТВ: депутат Останина назвала истинную причину разводов в РФ

На телевидении не показывают «позитивные семейные образы», что является причиной роста разводов в РФ. Такое мнение выразила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, сообщает радиостанция «Говорит Москва» .

По словам депутата, по ТВ часто показывают «маргинальные семьи», а вот счастливые многодетные пары в эфире появляются редко. На этом фоне она призвала вернуть институту семьи его «изначальный смысл».

Она также напомнила, что 2024 год был объявлен указом президента Годом семьи, но он уже завершился, а на телевидении «как были, так и есть программы о маргинальных семьях».

По словам Останиной, в публичном пространстве необходимо рассказывать о хороших семьях, особенно многодетных, чтобы подталкивать людей к их созданию. Она просит показывать на центральных телеканалах «позитивные семейные образы».

Ранее Останина заявила, что воспитание ребенка без отца негативно влияет на его социализацию. Депутат решила заняться проблемой «соло-материнства».

