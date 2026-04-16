Воспитывают фембоев: Останина осудила тренд на «соло-материнство»

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина считает, что воспитание ребенка без отца негативно влияет на его социализацию. Депутат решила заняться проблемой «соло-материнства», сообщает Национальная Служба Новостей .

Как ранее написал Telegram-канал Baza, в России за последние 4 года спрос на искусственное оплодотворение возрос на 50%. Женщины стали чаще рожать «для себя» от доноров. Такой тренд назвали «соло-материнством».

Останина осуждает данное явление и считает, что оно указывает на наличие глубокой проблемы в обществе. По ее словам, если ребенок воспитывается только мамой, это может негативно отразиться на нем.

«Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом», — сказала она.

Она добавила, что родить ребенка с помощью ЭКО и воспитывать его без отца — это «отступление от традиций». По ее словам, такие дети в будущем будут выбирать «модель одинокой семьи».

Также Останина напомнила женщинам, которые разочаровались в мужчинах, что сейчас настоящие мужчины находятся на СВО. Она рекомендовала найти «возможность контактировать с ними, поддержать, дождаться».

Останина вместе с командой и Минздравом решила глубже изучить статистику и провести исследование на тему «соло-материнства», чтобы решить эту проблему.

Между тем зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила о наличии у одинокой женщины права принять решение рожать ребенка от донора. При этом она подчеркнула важную роль отца в воспитании ребенка.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.