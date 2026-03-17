Останина предложила амнистию для тяжелобольных женщин

Депутат Госдумы Нина Останина призвала объявить амнистию для тяжелобольных женщин, осужденных за нетяжкие преступления. Об этом она заявила, комментируя ситуацию с блогером Лерчек (Валерией Чекалиной), сообщает Life.ru .

Поводом для заявления стала приостановка уголовного дела против Лерчек, у которой после рождения четвертого ребенка диагностировали рак желудка четвертой стадии.

«Когда, невзирая на то что женщина тяжело больна, гуманизация, как бы хорошо это слово ни звучало, зачастую не распространяется на людей, совершивших нетяжкие преступления. В данном случае эта фигура — медийная, сама себя раскрутившая, но, повторяю, заботиться нужно обо всех», — отметила Останина.

Депутат подчеркнула, что гуманное отношение должно распространяться не только на публичных персон. Она также призвала смягчить подход к наказаниям для детей до 14 лет и родителей-одиночек, однако такие инициативы пока не получают поддержки.

Чекалина родила сына 26 февраля 2026 года. После родов ее состояние резко ухудшилось. Партнер блогера Луис Сквиччиарини сообщил о диагнозе. Чекалина проходит курс лучевой и химиотерапии. Суд приостановил ее дело и заменил домашний арест запретом определенных действий. Рассмотрение дела ее бывшего супруга Артема продолжается.

