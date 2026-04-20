Грабители в Неаполе прокопали тоннель под банк

В Неаполе грабители вручную прорыли 12-метровый тоннель к банку, взяли в заложники 25 человек и скрылись через подземный ход, сообщает РИА Новости .

Налет произошел в четверг. Злоумышленники проникли в здание через тоннель, проложенный из системы подземных коммуникаций. Геолог Джанлука Минин, подготовивший для карабинеров 3D-проект подкопа, уточнил, что его длина составила 12 метров.

«На него требовалось несколько недель работы. Его копали вручную без использования техники, чтобы не привлекать внимание, возможно, саперными лопатками и граблями», — сказал Минин.

По данным Repubblica, добычей преступников стало содержимое 40 ячеек. Они вскрыли только те, чья защита была слабее: эти ящики принадлежали клиентам другого, ранее закрытого филиала. Пострадавшие утверждают, что такие ячейки «можно открыть обычной отверткой».

Во время нападения грабители более часа удерживали 25 клиентов и сотрудников. Они заблокировали аварийный выход металлической перекладиной, а затем скрылись через подземный ход. По информации Mattino, длина подземных путей может достигать двух километров. Следствие не исключает, что налет был совершен по наводке.

