Житель Кубани назвал полицейских бандитами и загремел в СИЗО
В Краснодарском крае 47-летнего Алексея С. арестовали за то, что он назвал сотрудников МВД бандитами в комментариях в соцсети ВК. Об этом сообщает «Осторожно, новости».
Алексей С. оставил комментарий под публикацией в местном паблике, что экс-работнику ГАИ смягчили наказание по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде. Из-за инцидента погиб человек.
«Полицейский — это даже не человек, а имущество, неодушевленный предмет, вещь. Больше скажу: ни в одном реестре организаций РФ нет такой организации как полиция. Это самые настоящие бандиты», — написал Алексей С.
Суд постановил, что заявление мужчины разжигает ненависть к полиции. Его действия подпадают под статью 20.3.1 КоАП России.
Пояснения на суде мужчина не дал. Алексея С. признали виновным и арестовали на 10 дней.
