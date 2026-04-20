Житель Кубани назвал полицейских бандитами и загремел в СИЗО

Мужчину на Кубани арестовали за то, что он назвал полицейских бандитами

В Краснодарском крае 47-летнего Алексея С. арестовали за то, что он назвал сотрудников МВД бандитами в комментариях в соцсети ВК. Об этом сообщает « Осторожно, новости ».

Алексей С. оставил комментарий под публикацией в местном паблике, что экс-работнику ГАИ смягчили наказание по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения в нетрезвом виде. Из-за инцидента погиб человек.

«Полицейский — это даже не человек, а имущество, неодушевленный предмет, вещь. Больше скажу: ни в одном реестре организаций РФ нет такой организации как полиция. Это самые настоящие бандиты», — написал Алексей С.

Суд постановил, что заявление мужчины разжигает ненависть к полиции. Его действия подпадают под статью 20.3.1 КоАП России.

Пояснения на суде мужчина не дал. Алексея С. признали виновным и арестовали на 10 дней.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.