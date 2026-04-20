Водитель автобуса из Петербурга сдал кровь более 50 раз

Водитель автобуса №145 Фаррух Солиев более 50 раз сдал кровь и стал почетным донором России и Санкт-Петербурга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Фарруху Солиеву 39 лет. Он работает в «Пассажиравтотрансе» и управляет автобусом на юго-западе города. В Петербург семья переехала из Таджикистана. Его отец Аюбджон Солиев — почетный донор Таджикистана, и именно он привил сыновьям уважение к донорству.

«Я с детства много слышал про донорство крови. Про то, как это важно – сдавать кровь и помогать людям… И еще он почетный донор Таджикистана», – рассказывает Фаррух.

Впервые он пришел на Городскую станцию переливания крови в 2014 году и с тех пор сдает кровь регулярно. Солиев подчеркивает, что делает это не ради льгот.

«В 2014 году я впервые пришел на Городскую станцию переливания крови… Как же можно не помочь тому, кто в этом нуждается?!» – говорит мужчина.

Помимо донаций он участвует в волонтерской команде и привлекает новых доноров. Его старший брат Манучехр также сдает кровь, на его счету около 20 донаций.

Солиев вошел и в Национальный регистр доноров костного мозга. В Петербурге насчитывается около 19 тысяч почетных доноров России, каждый из которых совершил не менее 40 донаций.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.