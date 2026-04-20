Турецкое оружие заполонило Россию

Турецкие изготовители оружия захватили российский рынок гражданских ружей из-за более дешевых цен. Доля фирм из страны на прилавках РФ составила 70%, сообщает SHOT .

В среднем за 42 тыс. рублей можно купить турецкое ружье с дополнительным оборудованием. Речь идет о коллиматоре, насадках на дуло, сошках и запасных магазинах.

При этом за те же деньги отечественное ружье продается без оснащения. Большинство россиян выбирают импортный аналог.

Но у турецких ружей есть и минусы. Охотникам не нравятся люфты, тугой механизм открывания, сложная в обслуживании автоматика.

Параллельно с этим объемы продаж премиального оружия, в частности итальянских брендов, в РФ снизились в пять раз. Стоимость наиболее дешевых моделей начинается от 150 тыс. рублей. Из-за наложенных санкций импортировать их оказалось невыгодно.

