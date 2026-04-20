В Алексеевском районе согласованы проекты капремонта четырех домов

В Москве согласовали проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов, построенных в период с 1960 по 1984 год в Алексеевском районе. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Работы проведут по адресам: Ракетный бульвар, д. 17, улица Бориса Галушкина, д. 16 и д. 20; Новоалексеевская улица, д. 18, к. 1.

«Согласно проектам, капитальный ремонт проведут в четырех многоквартирных домах. В зависимости от объекта, документацией предусмотрен комплекс работ по модернизации инженерных систем, обновлению фасадов и мест общего пользования», — отметил Щербаков.

В доме 1973 года постройки, расположенном на Новоалексеевской улице, проведут восстановление фасада и кровли. Наружные стены вместе с цоколем будут очищены, покрыты антибактериальным составом и окрашены. На лоджиях заменят гидроизоляцию и экраны, а во входных группах отремонтируют ступени и козырьки. Кровельное покрытие на крыше заменят полностью.

По словам заместителя генерального директора ФКР Москвы Павла Рябоненко, дом на Новоалексеевской улице построили по типовому проекту. Он относится к серии, плоскости фасада которой еще на заводе облицовывали мелкоразмерной плиткой.

Дом 1960 года на улице Бориса Галушкина, 20, ожидает комплексное обновление. Там целиком поменяют инженерные коммуникации: системы водоснабжения, канализации, отопления, а также электропроводку. В подъездах приведут в порядок стены, потолки, полы, лестничные пролеты и перила, установят новые окна и двери. Фасады и цоколь очистят и покрасят. На кровле заменят покрытие, смонтируют новые ограждения и страховочную систему. Помимо этого, специалисты дополнительно утеплят чердак.

В доме 1977 года постройки на улице Бориса Галушкина, 16, предусмотрены ремонт подвальных помещений, электрощитовой и мусорокамеры. Также здесь заменят мусоропровод и системы водоснабжения, канализации, отопления, электроосвещения.

В жилом здании 1984 года постройки на Ракетном бульваре отремонтируют техническое подполье и обновят внутридомовые инженерные сети: отопление, стояки водоснабжения и канализации.

Во всех домах проектами предусмотрена замена инженерных сетей. После завершения основных работ будет проведен локальный восстановительный ремонт в местах прокладки коммуникаций.