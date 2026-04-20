Огромная очередь появилась на Чкаловской Ярославского направления из-за поломки

На Чкаловской Ярославского направления МЖД перестали функционировать валидаторы. Контролеры самостоятельно проверяют билеты, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».

Из-за проблем с валидатором появилась крупная очередь.

Пассажирам порекомендовали учитывать проблему во время планирования поездки. Также они могут валидировать билеты на иных платформах.

