Взрослые люди могут бояться врачей и поликлиник: этому есть объяснение

Ятрофобия (боязнь врачей) формируется из ранних стрессов и подавленных эмоций, а не из плохого опыта, сообщила РИАМО клинический психолог Лилия Гладких.

«Первый сценарий связан с тем, что ребенок сталкивается с сильными эмоциями близкого человека, чаще всего матери: если мама, являясь для него основой безопасности, переживает стресс, находится в аффекте, плачет, например, в ситуации болезни родственника, психика ребенка фиксирует не только ее состояние, но и всю окружающую обстановку — людей, белые халаты, запахи, атмосферу — и эта „стенограмма“ сохраняется, из-за чего в дальнейшем любые похожие триггеры могут вызывать тревогу, даже если сам исходный эпизод уже не осознается, и человек во взрослом возрасте не понимает, почему его пугают, например, поликлиники», — сказала Гладких.

Она добавила, что во втором сценарии ребенок сам попадает в больницу, особенно в довербальном возрасте, до года.

«Отрыв от мамы, медицинские процедуры, которые он не может осмыслить, — все это мощнейший стресс. Психика маркирует место и людей в белых халатах как источник опасности. И даже если сам момент не сохранился в сознательной памяти, тело и эмоции помнят. Отсюда — необъяснимое отторжение, которое может проявляться годами», — рассказала психолог.

Гладких отметила, что третий момент связан с подавлением эмоций.

«Часто в детстве нам не разрешают проявлять страх или слезы. Ребенок учится запирать свои переживания. И тогда эти невыраженные эмоции смещаются на более безопасный объект. Злиться и бояться доктора становится допустимее, чем признаться себе в истинных чувствах. Так формируется стойкая связь: врач = опасность», — пояснила специалист.

Эксперт уточнила, что есть и глубинная основа — страх смерти. Врач в нашем восприятии наделяется особой властью. Он знает и понимает то, что недоступно обычному человеку.

«Подсознательно мы боимся, что именно он сообщит нам что-то угрожающее — диагноз, который поставит под вопрос жизнь или здоровье. Избегание врачей становится способом не встретиться с этой пугающей информацией», — заключила Гладких.

