сегодня в 15:31

Emirates перестала летать в Россию из-за конфликта между Израилем и Ираном

Авиационная компания Emirates поставила на паузу полеты в Дубай и из города после взрывов в Абу-Даби и катарской Дохе. Об этом сообщает SHOT .

Emirates летала, в том числе в Москву и Санкт-Петербург.

Путешественникам рекомендуют не выезжать в аэропорты Дубая до получения информации о рейсах. Полеты над ОАЭ по-прежнему запрещены.

После ударов Израиля и США, Иран нанес удар по Абу-Даби в ОАЭ. Фрагмент ракеты попал в жилое здание. Местный житель получил травму и погиб.

Утром Израиль атаковал Иран. Затем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.