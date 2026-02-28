Один человек погиб при атаке Ирана на Абу-Даби

В Абу-Даби зафиксирован смертельный случай, связанный с атакой Ирана на столицу Объединенных Арабских Эмиратов. Предположительно, фрагмент иранской ракеты попал в жилое здание, что привело к гибели местного жителя от полученных травм, сообщает «Осторожно, новости» .

В соцсетях распространяется видеозапись, на которой видны характерные следы в небе, оставленные работой системы противовоздушной обороны в Абу-Даби.

Министерство обороны ОАЭ назвало данное нападение грубейшим пренебрежением нормами международного права. Страна подчеркнула, что сохраняет за собой абсолютное право на ответные действия в связи с этой эскалацией и на применение всех требуемых мер по обеспечению защиты своих границ.

Ранее сообщалось, что тысячи человек стремятся как можно скорее покинуть Дубай после происшествия, в ходе которого над территорией курорта «Мадинат Джумейра» были уничтожены летательные аппараты. На дорогах из города, в том числе в сторону аэропорта, образовались многокилометровые пробки.

Ранее сообщалось, что 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану. О том, что США также начали масштабную военную операцию против Тегерана, стало известно из заявления американского лидера Дональда Трампа. После этого Иран начал отвечать на удары по своей стране обстрелами, которые затронули в том числе соседей государства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.