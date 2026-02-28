КСИР подтвердил первые ракетные удары по Израилю

сегодня в 13:08

По информации государственной телерадиокомпании Ирана, военное командование сообщило о запуске первой серии ударов с использованием ракет и беспилотников.

В официальном заявлении КСИР указывается, что данные действия стали ответной мерой на враждебные действия со стороны Израиля против Исламской Республики Иран.

Военные охарактеризовали противника как коварного врага и подчеркнули, что атака носит ответный характер.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Американский лидер Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон начал масштабную военную операцию против Тегерана. После этого Иран начал обстреливать территории всех своих соседей после атаки США.

