Иран начал обстреливать ракетами всех своих соседей после атаки США

сегодня в 12:36

Иран ударил базам США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ

Иран начал стрелять по почти всем окружающим его странам в ответ на атаку США и Израиля. Очевидцы фиксируют взрывы, сообщают мировые СМИ.

Иран атаковал авиационную базу Аль-Дхафра в Объединенных Арабских Эмиратах. Угрозы для путешественников нет, рассказала пресс-служба АТОР.

Также взрыв зафиксировали в эмиратском Абу-Даби — он был громким.

Детонации слышали в столице Бахрейна, Манаме — там работала сирена. Удару подвергся центр обслуживания Пятого флота США в Бахрейне.

Катару удалось сбить иранскую ракету. Взрывы также слышали в Кувейте.

Сирия частично закрыла воздушное пространство. ЦАХАЛ начал набирать 70 тыс. резервистов из-за обострения конфликта вокруг Ирана.

