В Минобрнауки анонсировали модернизацию вузовских образовательных программ

Часть учебных программ в российских высших учебных заведениях может стать сложнее после перехода на новую модель образования. Некоторые из них будут модернизированы, сообщает РИА Новости .

Как рассказал заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, на данный момент ведется соответствующая работа.

«Какие-то программы будут сложнее, какие-то будут просто модифицированы. Сейчас идет работа министерства совместно с университетами и научно-образовательным сообществом и индустриальными партнерами», — отметил Могилевский.

Замминистра также пояснил, что в России проводится системная работа по обновлению программ высшего образования. Она нацелена на то, чтобы выпускники были максимально востребованы на рынке труда после прохождения обучения.

