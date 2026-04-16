Россияне в мае увидят самую маленькую Луну в году

Россияне в мае увидят два полнолуния. Одно из них — так называемая Голубая Луна — станет самым маленьким микролунием в году, сообщает РИА Новости .

Микролуние наступает, когда естественный спутник Земли находится в апогее — наиболее удаленной точке своей орбиты. По данным обсерватории Университета Решетнева, в 2026 году первое из двух полнолуний, которые будут микролуниями, произойдет 1 мая в 20:23 по московскому времени в созвездии Весов.

«Второе полнолуние в мае 2026 года — Голубая Луна — произойдет 31 мая. Это полнолуние также приходится на период, близкий к апогею Луны, что делает его самым маленьким микролунием года. В момент полнолуния наш естественный спутник будет находиться в созвездии Скорпиона», — отмечается в сообщении.

Полнолуние пройдет в непосредственной близости от яркой красной звезды Антарес. Кроме того, в начале месяца, 5 и 6 мая, ожидается пик метеорного потока Эта-Акварид, когда можно будет разглядеть до 50 метеоров в час.

