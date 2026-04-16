Беременным из отдаленных поселков России будут помогать добраться до врача

Беременным, которые живут в отдаленных поселках России, теперь будут помогать с проездом до женской консультации. Решать этот вопрос должны власти регионов, сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Поправки внесены в программу госгарантий бесплатной медпомощи. Речь идет о труднодоступных населенных пунктах и селах, где отсутствует регулярный общественный транспорт до ближайшей поликлиники, в которой ведут прием акушеры-гинекологи.

Регионы обязаны организовать для таких беременных бесплатную доставку к врачу и обратно. Для этого можно использовать транспорт, закупленный по нацпроекту.

Контролировать исполнение этого положения будут территориальные органы Росздравнадзора.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.