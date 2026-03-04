КСИР: Иран установил полный контроль над Ормузским проливом

Иранские военные установили полный контроль над Ормузским проливом, заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Акбарзаде, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Fars.

«В настоящее время Ормузский пролив находится под полным контролем ВМС КСИР Ирана», — заявил он.

По его словам, сейчас движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через акваторию невозможно.

Также он добавил, что в этом водоеме уничтожили уже более 10 нефтяных танкеров.

Утром 28 февраля Израиль и США начали военные операции против Ирана. В ответ Тегеран начал обстреливать Израиль и другие государства, в том числе ОАЭ. В Дубае второй день гремят взрывы. Власти закрыли воздушное пространство над страной. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы. Из-за закрытого неба за границей застряли тысячи россиян.

