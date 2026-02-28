Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы

сегодня в 16:47

Международные аэропорты Дубая и Аль-Мактум в ОАЭ временно поставили на паузу прием и отправку рейсов. Ограничения введены на неопределенный срок, рассказала в Х компания-оператор Dubai Airports.

О начале приема и отправки самолетов дополнительно уведомят. Пассажирам посоветовали не приезжать в воздушные гавани. Данные о рейсах будут публиковать авиакомпании.

SHOT сообщил о новых взрывах в Дубае. Очевидцы рассказали о громких хлопках рядом с Дубай Мариной и у ЖК Jumeirah Beach Residence.

Взрывы были очень громкими — от них тряслась земля. Боеприпасы сбивает система противовоздушной обороны. До этого СМИ Ирана писали о дополнительной волне ракет, запущенных с территории государства.

На опубликованном видео в небе виден след работы системы ПВО в Дубае.

«Сейчас только ракету сбили», — прокомментировал инцидент очевидец, сделавший запись.

Утром 28 февраля Израиль запустил ракеты по Ирану. Тот нанес ответные удары, атаковав военные базы США в соседних странах — ОАЭ, Бахрейне, Кувейте и Катаре.

