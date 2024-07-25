Тренер перечислила 5 секретов стройности в отпуске «все включено»

Существует пять секретов поддержания стройности даже на отдыхе в отеле формата «все включено», сообщила РИАМО тренер-эксперт групповых программ сети фитнес-клубов Pride Fitness (входит в группу компаний Pride United) Ания Петрова. в разговоре с РИАМО.

По ее словам, секрет стройности максимально прост. Нужно соблюдать определенные правила, чтобы и отдохнуть получилось, и фигура не изменилась.

Первое, что нужно делать, это выбирать пешие прогулки и осмотр достопримечательностей. Активный образ жизни поможет сбрасывать лишние калории после сытных обедов. Второе — это отдавать предпочтение в рационе местным свежим фруктам и овощам. Такие продукты питания обогащены витаминами и принесут только пользу для организма.

Третьей рекомендацией является ограничение потребления алкоголя и сладких напитков. В жарких странах полезнее будет пить чистую воду или свежевыжатые соки. Четвертый секрет стройности — это здоровый сон. Режим сна следует соблюдать даже на море и позволять себе просыпать завтрак, чтобы организм успевал восстановиться после ночных прогулок.

Последний совет — включить в программу отдыха физические нагрузки, такие как йога или плавание. Купаться можно как в море, так и в бассейне.

«Это поможет поддерживать тонус мышц и гибкость тела, а также позволит сжечь лишние калории. В целом, проводите больше времени на свежем воздухе, занимаясь спортом или совершая прогулки», — отметила Петрова.

Тренер-эксперт подчеркнула, что ничего страшного не случится, если во время отдыха в рацион будут входить редкие бургеры или коктейли. Главное — не злоупотреблять ими и вести активный образ жизни.