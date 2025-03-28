Российские туристы не пострадали во время землетрясения в Таиланде

В Таиланде 28 марта произошло мощное землетрясение. Российские туристы, которые находятся на курортах страны, не пострадали, сообщает ТАСС .

По данным турагентов, в Паттайе сейсмические толчки заметили только те люди, которые находились на верхних этажах зданий. При этом россияне за медицинской помощью не обращались.

На Пхукете землетрясение и вовсе не ощущалось. Поэтому никто из российских путешественников не мог пострадать, добавил генконсул России в провинции Пхукет Егор Иванов.

Сильное землетрясение магнитудой 5-7 баллов зафиксировано в пятницу в столице Таиланда, Бангкоке. Туристов, в том числе россиян, эвакуировали из отелей. В городе закрыли метрополитен, объявлено чрезвычайное положение.

В результате подземных толчков рухнуло строящееся здание. 43 человека оказались под завалами.