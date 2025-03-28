Стало известно, скольких людей придавило рухнувшим небоскребом в Бангкоке

В Бангкоке 43 человека попали под завалы упавшего из-за землетрясения небоскреба

В Бангкоке 43 человека оказались под завалами строящейся высотки, рухнувшей из-за землетрясения. Все они — рабочие с этой стройки, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство AFP.

В тайской столице обрушился 30-этажный дом, который строили для правительства. Ранее в Сети также появилось видео падения небоскреба.

«43 рабочих оказались в ловушке после того, как город сотрясло сильное землетрясение», — сообщило французское агентство со ссылкой на экстренные службы.

После землетрясения власти начали эвакуацию людей из многоэтажек и закрыли метрополитен. В столице Таиланда объявлено чрезвычайное положение, по всей стране также временно закрывались аэропорты.