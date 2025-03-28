Сложилась, как карточный домик: высотка рухнула при землетрясении в Бангкоке
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В столице Таиланда, Бангкоке, мощное землетрясение. Сильные подземные толчки обрушили строящееся высотное здание, сообщает Mash.
Пугающие кадры с моментом, когда высотка буквально разваливается на части, появились в Сети. На кадрах видно, что здание в считаные секунды оседает вниз, все вокруг заволакивает пылью. В разные стороны разлетаются обломки конструкций. Видно, что также рухнул строительный кран.
Рабочие врассыпную разбежались со стройплощадки. Количество пострадавших на данный момент неизвестно.
В Бангкоке произошло землетрясение магнитудой от 5 до 7,7 по шкале Рихтера. Из отелей эвакуируют постояльцев, в том числе и россиян. На крыше одного из них раскололся бассейн. В городе встало метро.
Никто из россиян в посольство РФ на данный момент за помощью не обращался.