Бассейн на крыше отеля в тайском Бангкоке раскололся из-за землетрясения

На крыше одного из отелей Бангкока в Таиланде раскололся бассейн. Гостиницы и дома эвакуируют, поскольку выливается огромное количество воды, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах большая толпа людей спешно покидает здание. Эвакуирующиеся не понимают, что произошло.

Количество пострадавших пока неизвестно.

В таиландском Бангкоке произошло землетрясение магнитудой 5-7 баллов. Из-за подземных толчков эвакуировали постояльцев отелей, в том числе российских туристов.