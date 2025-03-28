Бассейн на крыше отеля в тайском Бангкоке раскололся из-за землетрясения
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На крыше одного из отелей Бангкока в Таиланде раскололся бассейн. Гостиницы и дома эвакуируют, поскольку выливается огромное количество воды, сообщает SHOT.
На опубликованных кадрах большая толпа людей спешно покидает здание. Эвакуирующиеся не понимают, что произошло.
Количество пострадавших пока неизвестно.
В таиландском Бангкоке произошло землетрясение магнитудой 5-7 баллов. Из-за подземных толчков эвакуировали постояльцев отелей, в том числе российских туристов.