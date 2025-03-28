Новое ЧП с туристами: россиян эвакуируют из-за землетрясения в Бангкоке

В таиландском Бангкоке произошло землетрясение магнитудой 5-7 баллов. Из-за подземных толчков эвакуировали постояльцев отелей, в том числе российских туристов, сообщает SHOT .

По словам россиян, сильные толчки в тайской столице ощущались на протяжении пяти минут. В это время здания «ходили ходуном», а из бассейнов на крышах высоток начала выливаться вода, отметили туристы.

«Стою у холодильника, качаюсь вместе с ним. Думаю, рано вроде умирать. Потом слышу, люди побежали по коридору. Понял, что землетрясение и надо бежать», — рассказал один из очевидцев.

Между тем 27 марта в египетской Хургаде затонула подлодка с российскими туристами. В результате ЧП погибли минимум шесть человек.