Россиян выселяют из 5-звездочных отелей на Кубе из-за топливного кризиса

Работу временно приостановили 7 отелей на острове Кайо-Коко. Среди них пятизвездочные Hotel Grand Muthu Imperial, Iberostar Origin Playa Pilar и Gran Caribe Camino Del Mar и четырехзвездочные Hotel Tryp Cayo Coco, Hotel Mojito, Hotel Iberostar Daiquiri, Hotel Sol Guillermo.

Россиян выселяют из этих отелей. Взамен им предлагают разместиться в гостиницах классом ниже, которые располагаются в других частях Кубы.

Отель вынуждены прекратить работу из-за невозможности доставлять топливо. При этом некоторые туристы утверждают, что власти собираются создать общее хранилище для топлива, чтобы поддержать некоторые гостиницы, однако официально эта информация не подтверждена.

Кроме того, путешественники столкнулись с отменой автобусных экскурсий из-за нехватки бензина.

Куба оказалась в условиях энергетического кризиса после прекращения поставок нефти из Венесуэлы и введения новых ограничений со стороны США. Из-за этого россиян массово выселяют из отелей. Длительность полета из России на остров может увеличиться в среднем до 18 часов.

