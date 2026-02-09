Россиян массово выселяют из отелей на Кубе

Туристов из России массово выселяют из отелей на Кубе. Все дело в сковавшем страну топливном кризисе. Россиянам предлагают переехать в гостиницы классом ниже, но разницу в стоимости не компенсируют, сообщает SHOT .

Отдыхающих выселили из пятизвездочных отелей Valentin Patriarca, Domina Marina Varadero и Paradisus Varadero, где десятидневный тур на двоих стоит около 350 тыс. рублей. Четырехзвездочные отели стоят порядка 300 тыс. рублей. Однако в скором времени и оттуда выселят туристов. Аргументируют эти меры «ремонтными работами».

Топливный кризис на Кубе сказался и на авиаперевозках. Пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета прямо перед взлетом. Судно с включенными двигателями развернули со взлетной полосы, а пилот объявил, что в Гаване нет топлива.

В стране ввели месячный запрет на отправку самолетов. В итоге сотни российских туристов застряли на Кубе из-за острой нехватки авиационного топлива.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.