Топлива нет и не будет: пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета
Пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета прямо перед взлетом. Судно с включенными двигателями развернули со взлетной полосы, а пилот объявил, что в Гаване нет топлива, сообщает Mash.
Всего заправку приостановили девять аэропортов Кубы. Самолеты смогут летать только при наличии запаса топлива на обратный рейс. Пассажирам предложили написать заявления на возврат билетов или выбрать рейсы в другие страны.
Позже стало известно, что самолет авиакомпании «Россия» все же вылетел из Шереметьево с опозданием на пять часов. По мнению турагентов, все дело в том, что рейс вывозной — на Кубе находятся около 4 тыс. туристов из РФ.
Ситуация может быть связана с топливной блокадой Кубы после свержения в Венесуэле Николаса Мадуро. Заправку керосином Jet A‑1 приостановили девять аэропортов, в том числе Гавана, Кайо-Коко и Варадеро.
