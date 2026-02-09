Топлива нет и не будет: пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета

Пассажиров рейса Москва — Гавана высадили из самолета прямо перед взлетом. Судно с включенными двигателями развернули со взлетной полосы, а пилот объявил, что в Гаване нет топлива, сообщает Mash .

Всего заправку приостановили девять аэропортов Кубы. Самолеты смогут летать только при наличии запаса топлива на обратный рейс. Пассажирам предложили написать заявления на возврат билетов или выбрать рейсы в другие страны.

Позже стало известно, что самолет авиакомпании «Россия» все же вылетел из Шереметьево с опозданием на пять часов. По мнению турагентов, все дело в том, что рейс вывозной — на Кубе находятся около 4 тыс. туристов из РФ.

Ситуация может быть связана с топливной блокадой Кубы после свержения в Венесуэле Николаса Мадуро. Заправку керосином Jet A‑1 приостановили девять аэропортов, в том числе Гавана, Кайо-Коко и Варадеро.

