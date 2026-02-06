Сотни российских туристов застряли на Кубе из-за нехватки авиатоплива в стране

Сотни российских туристов застряли на Кубе из-за острой нехватки авиационного топлива в стране. Регулярные рейсы задерживают и отменяют, а авиакомпания Conviasa объявила о прекращении полетов после 22 февраля, сообщает SHOT .

В популярном среди россиян курортном городе Варадеро наблюдаются задержки рейсов на 1–2 дня. Авиакомпании направляют самолеты в Гавану для дозаправки оставшимся керосином. Из-за потраченного времени на поиск топлива рейсы задерживаются.

Туристы, которые должны были вылететь рейсом венесуэльской авиакомпании Conviasa, уже около суток не могут вернуться домой. Их рейс исчез с онлайн-табло и россияне не знают, когда смогут вернуться домой.

Авиакомпания уведомила пассажиров о том, что после 22 февраля полеты на Кубу прекращаются. Для выполнения оставшихся рейсов будет привлечена авиакомпания Nord Wind.

Куба столкнулась с острым энергетическим кризисом, вызванным дефицитом нефти и топлива для транспорта. Это происходит на фоне усиливающегося давления со стороны США и их действий в Венесуэле. При этом министерство туризма Кубы заверяет, что ситуация находится под контролем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.