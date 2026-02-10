Топливный кризис: россиянам придется лететь на Кубу около 18 часов

Mash: длительность полета из России на Кубу может увеличиться до 18 часов

На Кубе возник топливный кризис, из-за которого длительность полета из России на остров может увеличиться в среднем до 18 часов, сообщает Mash .

По словам туристов, сейчас на Кубе тяжелая обстановка из-за кризиса. Трехзвездночные отели закрываются, экскурсии отменяют. Часть отдыхающих вынужденно переселяют в другие отели. Кроме того, в местных магазинах поднялись цены на продукты, а кое-где возник их дефицит.

Власти Кубы предупредили, что запасы топлива могут закончиться в течение 24 часов. Из-за этого самолетам придется делать дозаправку в аэропорту Сантьяго Мариньо на венесуэльском острове Маргарита во время выполнения рейсов туда-обратно. Авиакомпании делают техпосадки, «танкирование» и уменьшают загрузку бортов. Возможны задержки и отмены рейсов.

Сейчас на острове отдыхают около 4-4,5 тыс. россиян, приехавших сюда по пакетным турам. Пока что рейсы выполняются регулярно, но бывают задержки. Билеты из Москвы на Кубу приобрести довольно легко, но вот в обратном направлении тяжелее — на некоторые даты они отсутствуют.

Ранее сообщалось, что Куба столкнулась с острым дефицитом топлива из-за американских санкций. Некоторые местные аэропорты с 10 февраля по 11 марта приостанавливают заправку самолетов.

