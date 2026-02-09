Куба столкнулась с острым дефицитом топлива из-за американских санкций

Куба оказалась в условиях энергетического кризиса после прекращения поставок нефти из Венесуэлы и введения новых ограничений со стороны США, сообщает MIR24.TV .

Дефицит топлива на Кубе обострился после военной операции США в Венесуэле 3 января. Каракас был одним из главных поставщиков нефти для Гаваны. Дополнительное давление оказал указ администрации США о возможных пошлинах на товары стран, поставляющих нефтепродукты на Кубу.

В результате энергетического кризиса международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти с 10 февраля по 11 марта приостанавливает заправку самолетов. Аналогичные ограничения введены и в аэропорту Варадеро. Авиакомпании предупреждены о нехватке топлива Jet A-1. 9 февраля рейс авиакомпании «Россия» вылетел в Гавану без пассажиров из-за невозможности дозаправки на острове.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что на Кубе сейчас находятся около 4 тысяч российских туристов. По его словам, туристы могут вернуть деньги за билеты или изменить даты поездки в случае отмены рейсов.

Власти Кубы объявили о введении четырехдневной рабочей недели, переходе на удаленную работу в государственных учреждениях и ограничениях на продажу топлива. Политолог Павел Дубравский отметил, что перебои с электроснабжением и блэкауты стали систематическими, а ситуация продолжает ухудшаться.

