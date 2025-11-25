Мода на гастрономический туризм: почему все больше людей путешествуют ради еды?

Гастрономический туризм перестал быть нишевым увлечением и превратился в полноценное культурное явление. Люди путешествуют не только ради достопримечательностей, а ради вкусов — тех, что отражают дух страны, региона или города. Современный путешественник хочет не просто увидеть место, а прочувствовать его — через запах хлеба, остроту специй, хруст свежих овощей и разговоры с местными поварами. Еда становится языком общения, универсальным способом понять традиции и менталитет народа. О том, почему гастрономический туризм стал одним из самых заметных культурных трендов последнего десятилетия, сообщил РИАМО Михаил Гончаров — основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок».

Сила кулинарных брендов

Одним из ключевых факторов, определяющих интерес к гастрономическому туризму, является сила кулинарных брендов — блюд, которые становятся символами национальной кухни. Когда у страны есть такие узнаваемые позиции, как вьетнамский суп фо или итальянская пицца, они начинают работать на ее культурный образ не хуже знаменитых музеев и архитектурных памятников. Сильное блюдо-бренд выходит за рамки локальной традиции и становится частью мирового гастрономического словаря.

Русская кухня на международной арене представлена заметно слабее, однако в ней тоже есть блюда, которые обрели глобальную узнаваемость. Например, даже в США, где русская гастрономия почти не сформировала собственного культурного присутствия, именно борщ стал самым продаваемым супом в русских ресторанах. Точно так же, как и в России, он автоматически занимает первое место в предпочтениях гостей — и это показывает, что блюдо уже стало брендом само по себе.

При этом многие ключевые элементы русской кухни остаются малоизвестными миру. Например, блины — один из главных внутренних гастрономических символов — за пределами России практически не узнаются. Такая ситуация характерна для многих национальных кухонь: отдельные блюда становятся брендами локального масштаба, но не выходят за пределы страны.

Сильный гастрономический бренд всегда связан с языком. Когда блюдо имеет уникальное название — уха, щи, солянка, окрошка — оно приобретает особый статус. Такие слова сами по себе уже передают вкус, историю и культурный контекст. Они не требуют расшифровки и становятся частью национальной идентичности. А вот блюда, не имеющие собственного имени, например гороховый суп, пусть и любимы, но не превращаются в символы кухни: подобные существуют в десятках стран.

Но существуют и забытые элементы гастрономического кода — визига, кулебяка и другие блюда, о которых сегодня вспомнит лишь небольшой круг людей. Это показывает, насколько хрупкой может быть пищевая традиция. В то же время простые и знакомые позиции — пирожок, блинчик — узнаются повсеместно и становятся естественными точками входа в кухню для путешественников. Их не нужно объяснять: одного слова достаточно, чтобы вызвать чувство узнавания и эмоциональную привязанность. Именно такие блюда делают гастрономию важной частью туристического опыта.

Почему путешественники выбирают гастрономический туризм

«Мы видим, что люди все чаще воспринимают еду как часть культурного путешествия. Они идут за вкусами, которые несут в себе историю и характер народа. Если блюдо становится брендом, оно начинает жить своей жизнью — оно узнаваемо, вызывает эмоцию и связывает человека со страной сильнее любого путеводителя», — отмечает Гончаров.

Гастрономический туризм продолжает активно расти, потому что он дает путешественникам то, чего невозможно получить через фотографии и экскурсии, — живой, эмоциональный опыт. Через вкус человек соприкасается с культурой напрямую. Поэтому будущие туристические маршруты во многом будут формироваться вокруг еды: локальных продуктов, фермерских хозяйств, уникальных региональных блюд и гастрономических брендов, которые становятся культурными символами. Гастрономия превращается в новый способ узнавать мир.

