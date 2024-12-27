Эксперты считают, что пляжный сезон-2025 в Анапе находится на грани срыва

Эксперты туристической индустрии и экологи считают, что в летний сезон 2025 года Анапа рискует остаться без туристов, потому что ликвидация последствий разлива нефтепродуктов может затянуться на долгий срок, сообщает газета «Известия» .

В четверг глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что на данный момент выполнено лишь 15% работ по уборке мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального масштаба.

Директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов не исключил, что предстоящий туристический сезон в Анапе будет сорван.

«Есть вероятность, что Анапский городской округ и Темрюкский район останутся в 2025 году без туристов», — сказал он.

Представители турбизнеса также считают вполне вероятным то, что Краснодарский край будущим летом примет меньше туристов, особенно это касается пострадавших от разлива мазута районов.

Так, вице-президент Альянса турагентств Александр Мкртчян отметил, что на пострадавших территориях находится 80% всех отелей Анапы. По его данным, на новогодние праздники в Анапе отменено уже 90% бронирований, потому что подышать чистым морским воздухом там сейчас не получится из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью.

По мнению Мкртчяна, летний сезон — 2025 действительно на грани срыва. Но если бы в местных отелях при раннем бронировании была доступна отмена без удержания средств, то туристы не побоялись бы вносить предоплату в надежде, что к лету спасатели справятся с последствиями аварии.

Со своей стороны глава МЧС заверял, что пляжный сезон не находится под угрозой и проблема будет решена, так как сплошного загрязнения нет. Власти надеются, что федеральный режим ЧС позволит привлечь больше сил и средств для ликвидации последствий.

Однако экологи считают, что принимаемых мер недостаточно. Так, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк прогнозирует, что ликвидация последствий разлива мазута в Черном море может занять несколько месяцев или даже лет. По мнению эколога, помимо вывоза загрязненного песка нужно подготовить площадки для мазутосодержащих отходов и использовать специальное оборудование для очистки песка, а также очистить места скопления мазута на дне и провести испытания биопрепаратов для разложения мазута в воде и на берегу.

Экологическая катастрофа в Керченском проливе произошла 15 декабря. Попавшие в шторм танкеры с мазутом «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение. Они перевозили почти 9,2 тысячи тонн мазута, почти 40% нефтепродуктов попало в море.