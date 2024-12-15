Два танкера «Волгонефти» терпят бедствие в Керченском проливе

Сотрудники МЧС России отправили к месту повреждения танкера «Волгонефть-212» вертолет Ми-8 в помощь экипажу корабля, который передал сигнал бедствия, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства .

«Ми-8 МЧС России со спасателями „Крым-Спас“ вылетели на место. Из керченской бухты Камыш-Бурун вышел спасательный буксир „Меркурий“ Морского спасательного координационного центра», — говорится в сообщении МЧС.

Очевидцы сообщают, что 13 членов экипажа оказались в море из-за того, что мощные волны пополам разорвали танкер «Волгонефть-212», на борту которого находится четыре тонны мазута, пишет Mash. Информация о разливе мазута уточняется.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как танкер стремительно тонет. Очевидцы утверждают, что это уже второй такой случай с судами компании «Кама Шиппинг». Волны в прямом смысле сломали корпус корабля. В прошлый раз аналогичным образом затонул танкер «Волгонефть-139».

В данный момент на месте инцидента работает буксировочное судно, экипаж которого прилагает усилия по эвакуации 13 моряков. Спасательные работы в районе бедствия продолжаются.

По предварительной версии, из-за сильного волнового удара произошло разрушение центрального сварного шва судна «Волгонефть-212». История этого корабля началась еще в 1960-х годах, когда он функционировал как обычный танкер. В 90-е годы судно подверглось серьезной модификации — его переоборудовали для использования в смешанном типе плавания «река-море». Реконструкция проводилась поспешно: центральную часть корпуса удалили, после чего носовую и кормовую части соединили сваркой.

Второй танкер «Волгонефть-239» с 14 членами экипажа на борту также получил повреждения из-за шторма и ожидает прибытия спасательных служб.