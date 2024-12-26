На Кубани выполнено всего 15% работы по уборке мазута

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в зону ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае. По его словам, на данный момент выполнено всего 15% работы по уборке мазута, сообщает пресс-служба ведомства .

Он поставил несколько задач. Первая — вывоз и утилизация смешанного грунта с прибрежной зоны, вторая — очистка акватории и обследование дна.

Куренков отметил, что сбор мазута — тяжелая работа, которую ежедневно осуществляют спасатели и волонтеры. Они загружают грунт в мешки, а затем увозят к местам утилизации с помощью самосвалов и тракторов. Зачастую приходиться работать на труднодоступных участках.

Также ежедневно осуществляется патрулирование территории. Всего обследуется 220 км побережья Кубани. На данный момент проверили почти 300 кв. км акватории. От нефтяной пленки очистили около 29,5 тыс. «квадратов».

Кроме того, развернуты 14 световых башен. Рассчитывается установить еще более 60 осветительных комплексов.

Ранее стало известно, что после ЧП с танкерами «Волгонефти», которые потерпели крушение в Керченском проливе с мазутом на борту, было собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. 27,9 тыс. кв. м обработано сорбентом.