сегодня в 16:26

Собрано 25 тонн нефтеводяной смеси после ЧП с танкерами в Черном море

Кроме того, 27,9 тыс. кв. м обработано сорбентом.

Затонувшую часть танкера «Волгонефть-239» специалисты обнаружили с помощью эхолота. Как только можно будет по погоде, водолазы проверят, нет ли из судна утечки нефтепродуктов.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.