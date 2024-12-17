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Режим ЧС ввели в Анапе из-за выброса мазута на берег

В Анапе введен режим ЧС в связи с выбросом нефтепродуктов на береговую линию. Это произошло в результате крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе, сообщает мэрия города в Telegram-канале .

По поручению губернатора на месте выброса мазута был развернут оперативный штаб. Ведется ликвидация последствий ЧС.

С выбросом мазута борются силы служб спасения и МЧС. Также к ликвидации ЧС привлечены казаки и волонтеры.

15 декабря два танкера «Волгонефти» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края.

Ранее пользователи Сети опубликовали кадры с черными пляжами и умирающими птицами. На фото также видны огромные пятна нефти. По словам местных, мазут продолжает разливаться.