Черные пляжи и умирающие птицы: мазут из танкеров в Черном море прибило к берегу

После крушения двух танкеров «Волгонефти» в Керченском проливе мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Сети публикуют видео с черными пляжами и умирающими птицами, сообщает Baza .

На кадрах видны огромные пятна нефти. В некоторых местах пляжи полностью черные. Люди снимают птиц, которые пострадали. Пернатые просят помощи — они барахтаются в море и не могут взлететь. По словам местных жителей, боновые заграждения отсутствуют, мазут продолжает расплываться.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что пятно мазута растянулось на несколько десятков километров от поселка Веселовка (Темрюкский район) до станицы Благовещенской (Анапа).

Масштаб катастрофы оценили эксперты РАН. По их мнению, с каждого танкера, которые потерпели крушение 15 декабря, выплыло примерно по 1500 тонн мазута. На данный момент на месте происшествия работают более 250 сотрудников МЧС и 50 единиц техники.

С танкера «Волгонефть 212» в Крыму спасли 13 моряков. Один человек погиб. При этом танкер «Волгонефть 239» сел на мель в 80 метрах от берега рядом с портом Тамань Краснодарского края.