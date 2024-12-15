С тонущего танкера в Крыму достали 13 моряков, один из них умер

Baza: 1 из 13 моряков умер на тонущем танкере в Крыму

С тонущего танкера «Волгонефть 212» в Крыму спасли 13 моряков. Один человек, по предварительной информации, умер, у него отсутствуют признаки жизни, сообщает ГУ МЧС по региону.

Работники оперативных служб спасают моряков со второго танкера — «Волгонефть 239».

Сотрудники ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю завели два уголовных дела из-за бедствия двух танкеров в Черном море. Производство открыто из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Официальных данных о количестве пострадавших у Следкома пока нет, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее два танкера «Волгонефти» начали терпеть бедствие в Керченском проливе. По предварительным данным, мощные волны пополам разорвали судно. На нем перевозились четыре тонны мазута.