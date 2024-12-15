МЧС: танкер «Волгонефть 239» сел на мель в 80 м от порта Тамань под Краснодаром
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Сотрудники МЧС России поддерживают связь с людьми, оставшимися на танкере «Волгонефть 239». Стали известны новые подробности о них, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.
«Волгонефть 239» дрейфует. Судно село на мель в 80 метрах от берега рядом с портом Тамань Краснодарского края.
На борту расположены 14 человек. Спасатели скоро будут проводить эвакуацию.
Два танкера «Волгонефти» терпели бедствие в Керченском проливе. Волны разорвали судна пополам.