Ликсутов: в столице объявлены торги за право реализовать МаИП в в Молжаниновском районе

На торги выставлен земельный участок, расположенный на Машкинском шоссе в Молжаниновском районе, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина для инвесторов, готовых открывать в столице новые производства, действуют наиболее благоприятные условия. С 2022 года арендовать землю под строительство промышленного предприятия можно за 1 рубль в год. Учитывая высокий спрос на готовую производственную инфраструктуру, с 2024 года город объявляет торги за право реализовывать в Москве промышленные масштабные инвестиционные проекты. На текущий момент на торги выставлен земельный участок площадью 0,7 га. Отрасль производства победитель аукциона сможет выбрать самостоятельно, исходя из установленного перечня видов разрешенного использования», — уточнил Ликсутов.

Соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта, заключенное по результатам торгов, предусматривает последующее оформление договора аренды земельного участка.

«В рамках МаИП на Машкинском шоссе вл. 2 появится новый объект промышленного назначения общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров. Внутри можно будет разместить производство легкой или строительной отраслей промышленности», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В рамках нового механизма определения инвесторов для реализации промышленных масштабных инвестиционных проектов город уже заключил два соглашения о реализации МаИП.

Сегодня в столице одобрены и реализуются свыше 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.