У Мошковича арестовали доли в компании «Русагро»

В рамках расследования уголовного дела у основателя холдинга «Русагро» Вадима Мошковича арестовали доли в уставном капитале компании. Арест наложен и на 315 млн рублей в различной валюте, сообщает ТАСС .

Их изъяли во время обысков в московском офисе компании и в его личном автомобиле Mercedes. В ходе работы силовики нашли в машине Мошковича 650 тыс. долларов, а в офисе — более 1,6 млн евро, около 1,2 млн долларов и почти 29 млн рублей.

Следствие утверждает, что Мошкович совместно с бывшим генеральным директором «Русагро» Максимом Басовым организовали схему по незаконному захвату контроля над холдингом «Солнечные продукты».

По версии обвинения, в 2018–2019 годах они убедили владельца компании Владислава Бурова продать 85% акций под обещания инвестиций, которые так и не поступили. Общая сумма исковых требований превышает 47 млрд рублей.