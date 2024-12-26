МЧС: на Кубани введен режим ЧС федерального уровня из-за разлива мазута

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На Кубани начал действовать режим чрезвычайной ситуации федерального уровня после того, как произошел разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров рядом с Керченским проливом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Песок и грунт убирают по пяти секторам — Темрюкском и четырем в Анапе. Собрали около 30 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. На полигоны увезли 23 тыс. тонн.

Волонтеры спасли более 1,1 тыс. птиц. Задействованы 10 тыс. человек и 360 единиц техники.

Инцидент произошел 15 декабря. Попавшие в шторм танкеры «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212» потерпели крушение.

Они транспортировали почти 9,2 тыс. тонн мазута. Президент России Владимир Путин отмечал, что в море оказались почти 40% топлива.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков сказал, что в Краснодарском крае выполнено всего 15% работы по уборке мазута.