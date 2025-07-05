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СК предъявил обвинение мужчине, напавшему с ножом на ребенка в Подмосковье

Следователи предъявили обвинение мужчине, который напал с ножом и ранил 9-летнего мальчика в городском округе Сергиев Посад, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Накануне местный житель с ножом напал на 9-летнего ребенка, когда тот находился во дворе. Мужчина нанес мальчику удар в шею. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Следователи осмотрели место происшествия, а также изъяли орудие преступления. Назначен ряд экспертиз. Допрос проведен с участием матери мальчика, которая признана потерпевшей.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.