Все «встало»: пробки в Москве достигли максимальных 10 баллов

сегодня в 19:21

Автомобили стоят в 10-балльных пробках в Москве вечером 16 февраля, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Практически все на карте окрашено в красный и бордовый цвета. Автомобили стоят в больших пробках на МКАД, на Садовом кольце и ТТК.

В центре города в бордовый цвет окрасились ул. Знаменка, Кремлевская набережная, ул. Сретенка, Садово-Спасская улица.

В понедельник после 17:00 пробки в Москве поднимались до 8 и 9 баллов.

16 февраля Москву и область накрыли снегопады и метели. Объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, циклон балканского происхождения «Вивиан» обрушит на Московский регион до трети месячной нормы осадков.

