Москва «встала» в 8-балльных пробках

сегодня в 17:15

В Москве образовались пробки «8 баллов». «Красным» и «коричневым» цветами окрасились разные участки Кремлевской набережной, сообщается на сайте сервиса «Яндекс Карты» .

Также сильные пробки зафиксировали на улице Знаменке, Валовой улице и Садовом кольце. «Красным» окрасился «Смоленский бульвар» в обе стороны.

Затор образовался на Новинском бульваре. Также автомобилисты столкнулись с пробкой на Смоленской набережной.

Участки ТТК на севере, западе и юге «окрасились» в «красный» цвет. Также сильные пробки зафиксировали на западе, востоке МКАД и в других частях мегаполиса.

