До трети месячной нормы осадков: чего ждать москвичам от циклона «Вивиан»

Циклон балканского происхождения «Вивиан» обрушит на Московский регион до трети месячной нормы осадков, а также метели и сильный ветер, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Уже ранним утром снегопады начались на юге области, к 9 часам утра они добрались до центральной части Москвы, а на юге Подмосковья снег стал сильным — видимость там упала до 1–1,5 км.

В течение дня снегопады охватят всю территорию региона. При этом распределение осадков будет неравномерным.

На севере области выпадет не более 1–3 мм в пересчете на воду, в центральной части, включая Москву, — 3–8 мм. Больше всего достанется южным и юго-восточным районам — ожидается до 9–14 мм осадков, что составляет почти треть от месячной нормы февраля. Снегопады будут сопровождать порывистый ветер северных направлений и метели.

Уже вечером, по мере смещения циклона на северо-восток, снег станет кратковременным и локальным, а ночью прекратится.

Затем в регион придет похолодание. Однако уже в четверг начнется активное потепление, связанное с приходом нового южного циклона. Вместе с теплым воздухом он принесет мощные снегопады: за сутки может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков, что добавит еще 10–15 см к высоте снежного покрова.

В Росавиации предупредили, что рейсы в аэропортах Московского региона могут попасть под отмену на фоне начавшегося снегопада и сильных порывов ветра.

