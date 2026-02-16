В аэропортах Московского региона могут отменить рейсы из-за снегопада и ветра

Рейсы в аэропортах Московского региона могут попасть под отмену на фоне начавшегося снегопада и сильных порывов ветра, сообщает пресс-служба Росавиации.

Также из-за непогоды возможны подвижки в расписании полетов на прилет и вылет. Это связано с проведением обязательных работ по очистке взлетно-посадочных полос, перронов и рулежных дорожек спецтехникой, а также обработкой воздушных судов противообледенительными составами.

На данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно. По состоянию на 10:00 мск отмененных из-за погоды рейсов нет. Задержаны на срок более двух часов 3 рейса. С начала суток ни одно воздушное судно, следующее в Москву, не уходило на запасные аэродромы.

Аэропортовые службы обеспечены необходимой техникой для обслуживания самолетов при снегопаде. Выдача багажа проходит без сбоев, в терминалах сохраняется спокойная обстановка.

Ранее москвичей предупредили о приближении очередных аномальных снегопадов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.